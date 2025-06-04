  1. Sākums
BTN - Butānas ngultrums

Butānas ngultrums ir Bhutāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Butānas ngultrums maiņas kurss ir BTN uz USD kurss. Valūtas kods Ngultrums ir BTN, un valūtas simbols ir Nu.. Zemāk atradīsiet Butānas ngultrums kursus un valūtas konvertētāju.

Butānas ngultrums statistika

NosaukumsButānas ngultrums
SimbolsNgultrum
Mazākā vienība1/100 = chhertum
Mazākās vienības simbolschhertum
Populārākā BTN konvertācijaBTN uz USD
Populārākā BTN diagrammaBTN uz USD diagramma

Butānas ngultrums profils

MonētasBieži izmantots: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BanknotesBieži izmantots: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Centrālā bankaBhutanas Monetārā Autoritāte
Lietotāji
Bhutāna

