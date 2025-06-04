BTN - Butānas ngultrums
Butānas ngultrums ir Bhutāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Butānas ngultrums maiņas kurss ir BTN uz USD kurss. Valūtas kods Ngultrums ir BTN, un valūtas simbols ir Nu.. Zemāk atradīsiet Butānas ngultrums kursus un valūtas konvertētāju.
Butānas ngultrums statistika
|Nosaukums
|Butānas ngultrums
|Simbols
|Ngultrum
|Mazākā vienība
|1/100 = chhertum
|Mazākās vienības simbols
|chhertum
|Populārākā BTN konvertācija
|BTN uz USD
|Populārākā BTN diagramma
|BTN uz USD diagramma
Butānas ngultrums profils
|Monētas
|Bieži izmantots: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Banknotes
|Bieži izmantots: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Centrālā banka
|Bhutanas Monetārā Autoritāte
|Lietotāji
Bhutāna
