BBD - Barbadosas dolārs

Barbadosas dolārs ir Barbadosa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Barbadosas dolārs maiņas kurss ir BBD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BBD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Barbadosas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

BBDBarbadosas dolārs

Barbadosas dolārs statistika

NosaukumsBarbadosas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā BBD konvertācijaBBD uz USD
Populārākā BBD diagrammaBBD uz USD diagramma

Barbadosas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
BanknotesBieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaBarbadosas centrālā banka
Lietotāji
Barbadosa

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17636
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.631
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.255
AUD / USD0.670710

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%