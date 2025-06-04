BBD - Barbadosas dolārs
Barbadosas dolārs ir Barbadosa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Barbadosas dolārs maiņas kurss ir BBD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir BBD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Barbadosas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Barbadosas dolārs statistika
|Nosaukums
|Barbadosas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā BBD konvertācija
|BBD uz USD
|Populārākā BBD diagramma
|BBD uz USD diagramma
Barbadosas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Banknotes
|Bieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Barbadosas centrālā banka
|Lietotāji
Barbadosa
Barbadosa
Kāpēc jūs interesē BBD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt BBD e-pasta atjauninājumusIegūt BBD kursus savā tālrunīIegūt BBD valūtas datu API savam uzņēmumam