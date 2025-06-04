LAK - Laosas kips
Laosas kips ir Laosa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Laosas kips maiņas kurss ir LAK uz USD kurss. Valūtas kods Kips ir LAK, un valūtas simbols ir ₭. Zemāk atradīsiet Laosas kips kursus un valūtas konvertētāju.
Laosas kips statistika
|Nosaukums
|Laosas kips
|Simbols
|₭
|Mazākā vienība
|1/100 = Att
|Mazākās vienības simbols
|Att
|Populārākā LAK konvertācija
|LAK uz USD
|Populārākā LAK diagramma
|LAK uz USD diagramma
Laosas kips profils
|Monētas
|Bieži izmantots:
Reti izmantots: Att10, Att20, Att50
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Reti izmantots: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Centrālā banka
|Lao P.D.R. banka
|Lietotāji
Laosa
Laosa
