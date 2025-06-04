  1. Sākums
LAK - Laosas kips

Laosas kips ir Laosa valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Laosas kips maiņas kurss ir LAK uz USD kurss. Valūtas kods Kips ir LAK, un valūtas simbols ir ₭. Zemāk atradīsiet Laosas kips kursus un valūtas konvertētāju.

Laosas kips statistika

NosaukumsLaosas kips
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Att
Mazākās vienības simbolsAtt
Populārākā LAK konvertācijaLAK uz USD
Populārākā LAK diagrammaLAK uz USD diagramma

Laosas kips profils

MonētasBieži izmantots:
Reti izmantots: Att10, Att20, Att50
BanknotesBieži izmantots: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Reti izmantots: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Centrālā bankaLao P.D.R. banka
Lietotāji
Laosa

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17657
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.645
GBP / USD1.34882
USD / CHF0.790061
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.304
AUD / USD0.670887

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%