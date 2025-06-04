CRC - Kostarikas kolons
Kostarikas kolons ir Kostarika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kostarikas kolons maiņas kurss ir CRC uz USD kurss. Valūtas kods Koloni ir CRC, un valūtas simbols ir ₡. Zemāk atradīsiet Kostarikas kolons kursus un valūtas konvertētāju.
Kostarikas kolons statistika
|Nosaukums
|Kostarikas kolons
|Simbols
|₡
|Mazākā vienība
|1/100 = Céntimo
|Mazākās vienības simbols
|Céntimo
|Populārākā CRC konvertācija
|CRC uz USD
|Populārākā CRC diagramma
|CRC uz USD diagramma
Kostarikas kolons profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Centrālā banka
|Kostarikas Centrālā banka
|Lietotāji
Kostarika
Kostarika
