CRC - Kostarikas kolons

Kostarikas kolons ir Kostarika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kostarikas kolons maiņas kurss ir CRC uz USD kurss. Valūtas kods Koloni ir CRC, un valūtas simbols ir ₡. Zemāk atradīsiet Kostarikas kolons kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Kostarikas kolons statistika

NosaukumsKostarikas kolons
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Céntimo
Mazākās vienības simbolsCéntimo
Populārākā CRC konvertācijaCRC uz USD
Populārākā CRC diagrammaCRC uz USD diagramma

Kostarikas kolons profils

MonētasBieži izmantots: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
BanknotesBieži izmantots: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
Centrālā bankaKostarikas Centrālā banka
Lietotāji
Kostarika

Kāpēc jūs interesē CRC?

Es vēlos...

