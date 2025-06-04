SEK - Zviedrijas krona
Zviedrijas krona ir Zviedrija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zviedrijas krona maiņas kurss ir SEK uz USD kurss. Valūtas kods Kronor ir SEK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Zviedrijas krona kursus un valūtas konvertētāju.
Agra valūta Zviedrijā
Viduslaiku periodā Zviedrijā tika izmantota sudraba valūta. Tomēr 1625. gadā tika ieviestas vara monētas, un valūtas sistēma tika pārvērsta par bimetālisku standartu. 1745. gadā Zviedrija apturēja savu vara standartu, izsniedza neatgriezeniskas banknotes un ieviesa neapmaināmu papīra standartu. Inflācijas un lielo ekonomisko problēmu dēļ valūta devalvējas, un Zviedrija 1776. gadā atgriezās pie sudraba standarta sistēmas.
No zviedru Riksdalera līdz zviedru kronai
Valūta, kas tika izmantota no 17. gadsimta līdz 1873. gadam, bija Riksdalers. Sistēma bija diezgan sarežģīta, ar apakšvienībām, kas sastāvēja no markām, öres, pennings, skillingars un runstyckens. 1855. gadā Zviedrija pieņēma decimālo sistēmu, kad tika ieviesta jauna Riksdalera versija: Risksdaler Riksmynt. Zviedru krona pirmo reizi parādījās, kad Zviedrija piekrita pievienoties Skandināvijas monetārajai savienībai 1873. gadā, kopā ar Dāniju un Norvēģiju. Visas iesaistītās valstis fiksēja savas attiecīgās valūtas pret zeltu par vienādu vērtību, lai radītu monetāro stabilitāti. Šī savienība ilga līdz Pirmajam pasaules karam, kad valstis zaudēja savas saites ar zeltu. Zviedrija saglabāja kronas valūtu pēc monetārās savienības izbeigšanas.
SEK un eiro
Saskaņā ar 1994. gada pievienošanās līgumu Zviedrijai ir paredzēts pievienoties eirozonai un pieņemt eiro. Tomēr 2003. gadā notika referendums, kurā 56% bija pret pievienošanos. Joprojām notiek daudz diskusiju par to, vai valstij būtu labāk pievienoties, un tādējādi ir aizkavējusi eiro pieņemšanu.
Zviedrijas krona statistika
|Nosaukums
|Zviedrijas krona
|Simbols
|kr
|Mazākā vienība
|1/100 = örēnas (pārtraukta)
|Mazākās vienības simbols
|örēnas (pārtraukta)
|Populārākā SEK konvertācija
|SEK uz USD
|Populārākā SEK diagramma
|SEK uz USD diagramma
Zviedrijas krona profils
|Iesaukas
|spänn, stålar, slant, bagare, bagis, pix, daler, para, lök, papp, riksdaler
|Monētas
|Bieži izmantots: kr1, kr5, kr10
|Banknotes
|Bieži izmantots: kr20, kr50, kr100, kr200, kr500
Reti izmantots: kr1000
|Centrālā banka
|Zviedrijas Riksbanka
|Lietotāji
Zviedrija
Zviedrija
