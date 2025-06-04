RWF - Ruandas franks
Ruandas franks ir Ruanda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ruandas franks maiņas kurss ir RWF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir RWF, un valūtas simbols ir R₣. Zemāk atradīsiet Ruandas franks kursus un valūtas konvertētāju.
Ruandas franks statistika
|Nosaukums
|Ruandas franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā RWF konvertācija
|RWF uz USD
|Populārākā RWF diagramma
|RWF uz USD diagramma
Ruandas franks profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs100, francs500, francs1000, francs5000
|Lietotāji
Ruanda
Ruanda
