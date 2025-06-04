  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. RWF

rwf
RWF - Ruandas franks

Ruandas franks ir Ruanda valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ruandas franks maiņas kurss ir RWF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir RWF, un valūtas simbols ir R₣. Zemāk atradīsiet Ruandas franks kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

rwf
RWFRuandas franks

Ruandas franks statistika

NosaukumsRuandas franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā RWF konvertācijaRWF uz USD
Populārākā RWF diagrammaRWF uz USD diagramma

Ruandas franks profils

BanknotesBieži izmantots: francs100, francs500, francs1000, francs5000
Lietotāji
Ruanda

Kāpēc jūs interesē RWF?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt RWF e-pasta atjauninājumusIegūt RWF kursus savā tālrunīIegūt RWF valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34940
USD / CHF0.789847
USD / CAD1.36714
EUR / JPY184.307
AUD / USD0.671016

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%