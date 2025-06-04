  1. Sākums
MWK - Malāvijas kvača

Malāvijas kvača ir Malāvija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Malāvijas kvača maiņas kurss ir MWK uz USD kurss. Valūtas kods Kwachas ir MWK, un valūtas simbols ir MK. Zemāk atradīsiet Malāvijas kvača kursus un valūtas konvertētāju.

Malāvijas kvača statistika

NosaukumsMalāvijas kvača
SimbolsMK
Mazākā vienība1/100 = Tambala
Mazākās vienības simbolsTambala
Populārākā MWK konvertācijaMWK uz USD
Populārākā MWK diagrammaMWK uz USD diagramma

Malāvijas kvača profils

MonētasBieži izmantots: Tambala1, Tambala2, Tambala5, Tambala50, MK1, MK5, MK10, MK15, MK20, MK40, MK50, MK75, MK100
BanknotesBieži izmantots: MK5, MK10, MK20, MK50, MK100, MK200, MK500, MK1000
Centrālā bankaMalāvijas Rezervju banka
Lietotāji
Malāvija

