  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. LSL

lsl
LSL - Lesoto loti

Lesoto loti ir Lesoto valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Lesoto loti maiņas kurss ir LSL uz USD kurss. Valūtas kods Maloti ir LSL, un valūtas simbols ir M. Zemāk atradīsiet Lesoto loti kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

lsl
LSLLesoto loti

Lesoto loti statistika

NosaukumsLesoto loti
SimbolsLoti
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā LSL konvertācijaLSL uz USD
Populārākā LSL diagrammaLSL uz USD diagramma

Lesoto loti profils

Lietotāji
Lesoto

Kāpēc jūs interesē LSL?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt LSL e-pasta atjauninājumusIegūt LSL kursus savā tālrunīIegūt LSL valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17722
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789858
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.325
AUD / USD0.670974

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%