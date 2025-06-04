XAF - Centrālāfrikas CFA franks
Centrālāfrikas CFA franks ir Afrikas Finanšu Kopiena (BEAC) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Centrālāfrikas CFA franks maiņas kurss ir XAF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XAF, un valūtas simbols ir FCFA. Zemāk atradīsiet Centrālāfrikas CFA franks kursus un valūtas konvertētāju.
Centrālāfrikas CFA franks statistika
|Nosaukums
|Centrālāfrikas CFA franks
|Simbols
|CFA Franc BEAC
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā XAF konvertācija
|XAF uz USD
|Populārākā XAF diagramma
|XAF uz USD diagramma
Centrālāfrikas CFA franks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Banknotes
|Bieži izmantots: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Centrālā banka
|Centrālo Āfrikas Valstu banka
|Lietotāji
Afrikas Finanšu Kopiena (BEAC), Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Kongo/Brazzaville, Ekvatoriālā Gvineja, Gabona
Afrikas Finanšu Kopiena (BEAC), Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Kongo/Brazzaville, Ekvatoriālā Gvineja, Gabona
Kāpēc jūs interesē XAF?
