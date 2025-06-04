  1. Sākums
XAF - Centrālāfrikas CFA franks

Centrālāfrikas CFA franks ir Afrikas Finanšu Kopiena (BEAC) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Centrālāfrikas CFA franks maiņas kurss ir XAF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir XAF, un valūtas simbols ir FCFA. Zemāk atradīsiet Centrālāfrikas CFA franks kursus un valūtas konvertētāju.

Centrālāfrikas CFA franks statistika

NosaukumsCentrālāfrikas CFA franks
SimbolsCFA Franc BEAC
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā XAF konvertācijaXAF uz USD
Populārākā XAF diagrammaXAF uz USD diagramma

Centrālāfrikas CFA franks profils

MonētasBieži izmantots: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
BanknotesBieži izmantots: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
Centrālā bankaCentrālo Āfrikas Valstu banka
Lietotāji
Afrikas Finanšu Kopiena (BEAC), Kamerūna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Kongo/Brazzaville, Ekvatoriālā Gvineja, Gabona

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17737
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34948
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36727
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670931

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%