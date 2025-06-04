HTG - Haiti gurds
Haiti gurds ir Haiti valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Haiti gurds maiņas kurss ir HTG uz USD kurss. Valūtas kods Gourdes ir HTG, un valūtas simbols ir G. Zemāk atradīsiet Haiti gurds kursus un valūtas konvertētāju.
Haiti gurds statistika
|Nosaukums
|Haiti gurds
|Simbols
|G
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā HTG konvertācija
|HTG uz USD
|Populārākā HTG diagramma
|HTG uz USD diagramma
Haiti gurds profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centīme5, Centīme10, Centīme20, Centīme50, G1, G5
|Banknotes
|Bieži izmantots: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Centrālā banka
|Haiti Republikas banka
|Lietotāji
Haiti
Haiti
Kāpēc jūs interesē HTG?
