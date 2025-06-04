  1. Sākums
HTG - Haiti gurds

Haiti gurds ir Haiti valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Haiti gurds maiņas kurss ir HTG uz USD kurss. Valūtas kods Gourdes ir HTG, un valūtas simbols ir G. Zemāk atradīsiet Haiti gurds kursus un valūtas konvertētāju.

Haiti gurds statistika

NosaukumsHaiti gurds
SimbolsG
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā HTG konvertācijaHTG uz USD
Populārākā HTG diagrammaHTG uz USD diagramma

Haiti gurds profils

MonētasBieži izmantots: Centīme5, Centīme10, Centīme20, Centīme50, G1, G5
BanknotesBieži izmantots: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Centrālā bankaHaiti Republikas banka
Lietotāji
Haiti

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%