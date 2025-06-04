UAH - Ukrainas grivna
Ukrainas grivna ir Ukraina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ukrainas grivna maiņas kurss ir UAH uz USD kurss. Valūtas kods Hryvņas ir UAH, un valūtas simbols ir ₴. Zemāk atradīsiet Ukrainas grivna kursus un valūtas konvertētāju.
Ukrainas grivna statistika
|Nosaukums
|Ukrainas grivna
|Simbols
|₴
|Mazākā vienība
|1/100 = Kopijka
|Mazākās vienības simbols
|Kopijka
|Populārākā UAH konvertācija
|UAH uz USD
|Populārākā UAH diagramma
|UAH uz USD diagramma
Ukrainas grivna profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centrālā banka
|Ukrainas Nacionālā banka
|Lietotāji
Ukraina
Ukraina
Kāpēc jūs interesē UAH?
