UAH - Ukrainas grivna

Ukrainas grivna ir Ukraina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ukrainas grivna maiņas kurss ir UAH uz USD kurss. Valūtas kods Hryvņas ir UAH, un valūtas simbols ir ₴. Zemāk atradīsiet Ukrainas grivna kursus un valūtas konvertētāju.

Ukrainas grivna statistika

NosaukumsUkrainas grivna
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Kopijka
Mazākās vienības simbolsKopijka
Populārākā UAH konvertācijaUAH uz USD
Populārākā UAH diagrammaUAH uz USD diagramma

Ukrainas grivna profils

MonētasBieži izmantots: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
BanknotesBieži izmantots: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Centrālā bankaUkrainas Nacionālā banka
Lietotāji
Ukraina

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789534
USD / CAD1.36730
EUR / JPY184.349
AUD / USD0.670936

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%