MOP - Makao pataka

Makao pataka ir Makau valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Makao pataka maiņas kurss ir MOP uz USD kurss. Valūtas kods Patakas ir MOP, un valūtas simbols ir MOP$. Zemāk atradīsiet Makao pataka kursus un valūtas konvertētāju.

MOPMakao pataka

Makao pataka statistika

NosaukumsMakao pataka
SimbolsMOP$
Mazākā vienība1/10 = Ho
Mazākās vienības simbolsHo
Populārākā MOP konvertācijaMOP uz USD
Populārākā MOP diagrammaMOP uz USD diagramma

Makao pataka profils

MonētasBieži izmantots: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
BanknotesBieži izmantots: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Lietotāji
Makau

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%