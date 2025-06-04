MOP - Makao pataka
Makao pataka ir Makau valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Makao pataka maiņas kurss ir MOP uz USD kurss. Valūtas kods Patakas ir MOP, un valūtas simbols ir MOP$. Zemāk atradīsiet Makao pataka kursus un valūtas konvertētāju.
Makao pataka statistika
|Nosaukums
|Makao pataka
|Simbols
|MOP$
|Mazākā vienība
|1/10 = Ho
|Mazākās vienības simbols
|Ho
|Populārākā MOP konvertācija
|MOP uz USD
|Populārākā MOP diagramma
|MOP uz USD diagramma
Makao pataka profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Banknotes
|Bieži izmantots: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Lietotāji
Makau
Makau
Kāpēc jūs interesē MOP?
