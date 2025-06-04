  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. AZN

azn
AZN - Azerbaidžānas manats

Azerbaidžānas manats ir Azerbaidžāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Azerbaidžānas manats maiņas kurss ir AZN uz USD kurss. Valūtas kods Manati ir AZN, un valūtas simbols ir ₼. Zemāk atradīsiet Azerbaidžānas manats kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

azn
AZNAzerbaidžānas manats

Azerbaidžānas manats statistika

NosaukumsAzerbaidžānas manats
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Qepik
Mazākās vienības simbolsqr
Populārākā AZN konvertācijaAZN uz USD
Populārākā AZN diagrammaAZN uz USD diagramma

Azerbaidžānas manats profils

MonētasBieži izmantots: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
BanknotesBieži izmantots: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
Centrālā bankaAzerbaidžānas Republikas Centrālā banka
Lietotāji
Azerbaidžāna

Kāpēc jūs interesē AZN?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt AZN e-pasta atjauninājumusIegūt AZN kursus savā tālrunīIegūt AZN valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17636
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.631
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.789986
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.255
AUD / USD0.670710

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%