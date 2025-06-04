AZN - Azerbaidžānas manats
Azerbaidžānas manats ir Azerbaidžāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Azerbaidžānas manats maiņas kurss ir AZN uz USD kurss. Valūtas kods Manati ir AZN, un valūtas simbols ir ₼. Zemāk atradīsiet Azerbaidžānas manats kursus un valūtas konvertētāju.
Azerbaidžānas manats statistika
|Nosaukums
|Azerbaidžānas manats
|Simbols
|₼
|Mazākā vienība
|1/100 = Qepik
|Mazākās vienības simbols
|qr
|Populārākā AZN konvertācija
|AZN uz USD
|Populārākā AZN diagramma
|AZN uz USD diagramma
Azerbaidžānas manats profils
|Monētas
|Bieži izmantots: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centrālā banka
|Azerbaidžānas Republikas Centrālā banka
|Lietotāji
Azerbaidžāna
Kāpēc jūs interesē AZN?
