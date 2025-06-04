  1. Sākums
CVE - Kaboverdes eskudo

Kaboverdes eskudo ir Kapu Verde valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kaboverdes eskudo maiņas kurss ir CVE uz USD kurss. Valūtas kods Eskudi ir CVE, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kaboverdes eskudo kursus un valūtas konvertētāju.

Kaboverdes eskudo statistika

NosaukumsKaboverdes eskudo
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Centavo (pārtraukts)
Mazākās vienības simbolsCentavo (pārtraukts)
Populārākā CVE konvertācijaCVE uz USD
Populārākā CVE diagrammaCVE uz USD diagramma

Kaboverdes eskudo profils

MonētasBieži izmantots: $1, $5, $10, $20, $50, $100
BanknotesBieži izmantots: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
Centrālā bankaKapu Verde banka
Lietotāji
Kapu Verde

