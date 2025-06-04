CVE - Kaboverdes eskudo
Kaboverdes eskudo ir Kapu Verde valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kaboverdes eskudo maiņas kurss ir CVE uz USD kurss. Valūtas kods Eskudi ir CVE, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Kaboverdes eskudo kursus un valūtas konvertētāju.
Kaboverdes eskudo statistika
|Nosaukums
|Kaboverdes eskudo
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo (pārtraukts)
|Mazākās vienības simbols
|Centavo (pārtraukts)
|Populārākā CVE konvertācija
|CVE uz USD
|Populārākā CVE diagramma
|CVE uz USD diagramma
Kaboverdes eskudo profils
|Monētas
|Bieži izmantots: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Banknotes
|Bieži izmantots: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Centrālā banka
|Kapu Verde banka
|Lietotāji
Kapu Verde
Kapu Verde
