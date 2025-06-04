  1. Sākums
MKD - Maķedonijas denārs

Maķedonijas denārs ir Ziemeļmaķedonija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maķedonijas denārs maiņas kurss ir MKD uz USD kurss. Valūtas kods Denāri ir MKD, un valūtas simbols ir ден. Zemāk atradīsiet Maķedonijas denārs kursus un valūtas konvertētāju.

Maķedonijas denārs statistika

NosaukumsMaķedonijas denārs
Simbolsден
Mazākā vienība1/100 = Deni
Mazākās vienības simbolsDeni
Populārākā MKD konvertācijaMKD uz USD
Populārākā MKD diagrammaMKD uz USD diagramma

Maķedonijas denārs profils

MonētasBieži izmantots: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
BanknotesBieži izmantots: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
Centrālā bankaMaķedonijas Republikas Nacionālā banka
Lietotāji
Ziemeļmaķedonija

