MKD - Maķedonijas denārs
Maķedonijas denārs ir Ziemeļmaķedonija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Maķedonijas denārs maiņas kurss ir MKD uz USD kurss. Valūtas kods Denāri ir MKD, un valūtas simbols ir ден. Zemāk atradīsiet Maķedonijas denārs kursus un valūtas konvertētāju.
Maķedonijas denārs statistika
|Nosaukums
|Maķedonijas denārs
|Simbols
|ден
|Mazākā vienība
|1/100 = Deni
|Mazākās vienības simbols
|Deni
|Populārākā MKD konvertācija
|MKD uz USD
|Populārākā MKD diagramma
|MKD uz USD diagramma
Maķedonijas denārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Banknotes
|Bieži izmantots: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Centrālā banka
|Maķedonijas Republikas Nacionālā banka
|Lietotāji
Ziemeļmaķedonija
