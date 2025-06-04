ETB - Etiopijas birs
Etiopijas birs ir Etiopija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Etiopijas birs maiņas kurss ir ETB uz USD kurss. Valūtas kods Birrs ir ETB, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Etiopijas birs kursus un valūtas konvertētāju.
Etiopijas birs statistika
|Nosaukums
|Etiopijas birs
|Simbols
|Br
|Mazākā vienība
|1/100 = santim
|Mazākās vienības simbols
|santim
|Populārākā ETB konvertācija
|ETB uz USD
|Populārākā ETB diagramma
|ETB uz USD diagramma
Etiopijas birs profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centrālā banka
|Etiopijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Etiopija, Eritreja
Etiopija, Eritreja
Kāpēc jūs interesē ETB?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ETB e-pasta atjauninājumusIegūt ETB kursus savā tālrunīIegūt ETB valūtas datu API savam uzņēmumam