ETB - Etiopijas birs

Etiopijas birs ir Etiopija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Etiopijas birs maiņas kurss ir ETB uz USD kurss. Valūtas kods Birrs ir ETB, un valūtas simbols ir Br. Zemāk atradīsiet Etiopijas birs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

ETBEtiopijas birs

Etiopijas birs statistika

NosaukumsEtiopijas birs
SimbolsBr
Mazākā vienība1/100 = santim
Mazākās vienības simbolssantim
Populārākā ETB konvertācijaETB uz USD
Populārākā ETB diagrammaETB uz USD diagramma

Etiopijas birs profils

BanknotesBieži izmantots: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Centrālā bankaEtiopijas Nacionālā banka
Lietotāji
Etiopija, Eritreja

