FKP - Folklenda salu mārciņa

Folklenda salu mārciņa ir Falklandu salas (Malvinas) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Folklenda salu mārciņa maiņas kurss ir FKP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir FKP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Folklenda salu mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.

Folklenda salu mārciņa statistika

NosaukumsFolklenda salu mārciņa
Simbols£
Mazākā vienība1/100 = Pensi
Mazākās vienības simbolsp
Populārākā FKP konvertācijaFKP uz USD
Populārākā FKP diagrammaFKP uz USD diagramma

Folklenda salu mārciņa profils

MonētasBieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BanknotesBieži izmantots: £5, £10, £20, £50
Lietotāji
Falklandu salas (Malvinas)

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.637
GBP / USD1.34874
USD / CHF0.790095
USD / CAD1.36657
EUR / JPY184.283
AUD / USD0.670773

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%