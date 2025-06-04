FKP - Folklenda salu mārciņa
Folklenda salu mārciņa ir Falklandu salas (Malvinas) valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Folklenda salu mārciņa maiņas kurss ir FKP uz USD kurss. Valūtas kods Mārciņas ir FKP, un valūtas simbols ir £. Zemāk atradīsiet Folklenda salu mārciņa kursus un valūtas konvertētāju.
Folklenda salu mārciņa statistika
|Nosaukums
|Folklenda salu mārciņa
|Simbols
|£
|Mazākā vienība
|1/100 = Pensi
|Mazākās vienības simbols
|p
|Populārākā FKP konvertācija
|FKP uz USD
|Populārākā FKP diagramma
|FKP uz USD diagramma
Folklenda salu mārciņa profils
|Monētas
|Bieži izmantots: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Banknotes
|Bieži izmantots: £5, £10, £20, £50
|Lietotāji
Falklandu salas (Malvinas)
Falklandu salas (Malvinas)
Kāpēc jūs interesē FKP?
