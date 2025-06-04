BTC - Bitcoin
Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bitcoin maiņas kurss ir BTC uz USD kurss. Valūtas kods Bitkoini ir BTC, un valūtas simbols ir ₿. Zemāk atradīsiet Bitcoin kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Bitcoin nav likumīgs maksāšanas līdzeklis nevienā valstī un to neatzīst kā oficiālu valūtu neviena regulējoša iestāde. XE neapstiprina un neizsaka viedokli par to, vai Bitcoin ir oficiāla vai likumīga valūta.
Bitcoin informācija
Bitcoin ir decentralizēta virtuālā valūta. Šī valūta tiek apmainīta digitāli un tiek pārvaldīta ar peer-to-peer tīklu, nevis centrālo banku vai iestādi. Bitcoin piegāde ir automatizēta un tiek izlaista uz ieguves serveriem; ar ierobežojumu, ka 21 miljons Bitcoin tiks sasniegts līdz 2140. Katrs Bitcoin ir koda gabals, kam ir sava darījumu žurnāls ar laika zīmēm. Monētas tiek glabātas īpašnieka virtuālajā makā un var tikt pārsūtītas un apmainītas pret precēm un pakalpojumiem. Darījumi ir publiski un, lai gan tie ir relatīvi anonīmi, ir iespējams izsekot identitātes atpakaļ uz reālām personām. Ir diskusijas par to, vai Bitcoin būtu jāuzskata par valūtu, preci vai abu hibrīdu.
Riski, lietojot Bitcoin
Bitcoin ir saistīts ar augstu risku līmeni, jo tie ir svārstīgi, nav laika pārbaudīti un pašlaik nav regulēti vai likumīgi. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes Bitcoin maki ir tikuši apdraudēti no hakeriem, kas noveda pie Bitcoin zādzībām.
Bitcoin vēsture
Bitcoin tika ieviests 2009. gadā, un to izveidoja izstrādātājs vai izstrādātāju grupa ar pseidonīmu Satoshi Nakamoto. Sākotnēji valūtas vērtību noteica lietotāji forumos, līdz tika izveidots pirmais apmaiņas punkts. Tas ir pazīstams kā "kriptovalūta"; tas nozīmē, ka nauda un darījumi ir nodrošināti un kontrolēti, izmantojot šifrētus paroli. Kopš tā ieviešanas Bitcoin ir guvis popularitāti visā pasaulē, un vairāk nekā 1,000 tirgotāju pieņem šo valūtu.
Bitcoin statistika
|Nosaukums
|Bitcoin
|Simbols
|Ƀ
|Mazākā vienība
|1/100,000,000 = Satoshi
|Mazākās vienības simbols
|Satoshi
|Populārākā BTC konvertācija
|BTC uz USD
|Populārākā BTC diagramma
|BTC uz USD diagramma
Kāpēc jūs interesē BTC?
