DOP - Dominikānas peso
Dominikānas peso ir Dominikānas Republika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dominikānas peso maiņas kurss ir DOP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir DOP, un valūtas simbols ir RD$. Zemāk atradīsiet Dominikānas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Dominikānas peso statistika
|Nosaukums
|Dominikānas peso
|Simbols
|RD$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā DOP konvertācija
|DOP uz USD
|Populārākā DOP diagramma
|DOP uz USD diagramma
Dominikānas peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Banknotes
|Bieži izmantots: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Centrālā banka
|Dominikānas Republikas centrālā banka
|Lietotāji
Dominikānas Republika
Dominikānas Republika
Kāpēc jūs interesē DOP?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt DOP e-pasta atjauninājumusIegūt DOP kursus savā tālrunīIegūt DOP valūtas datu API savam uzņēmumam