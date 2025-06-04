  1. Sākums
DOP - Dominikānas peso

Dominikānas peso ir Dominikānas Republika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dominikānas peso maiņas kurss ir DOP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir DOP, un valūtas simbols ir RD$. Zemāk atradīsiet Dominikānas peso kursus un valūtas konvertētāju.

Dominikānas peso statistika

NosaukumsDominikānas peso
SimbolsRD$
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā DOP konvertācijaDOP uz USD
Populārākā DOP diagrammaDOP uz USD diagramma

Dominikānas peso profils

MonētasBieži izmantots: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
BanknotesBieži izmantots: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
Centrālā bankaDominikānas Republikas centrālā banka
Lietotāji
Dominikānas Republika

