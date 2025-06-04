DKK - Dānijas krona
Dānijas krona ir Dānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dānijas krona maiņas kurss ir DKK uz USD kurss. Valūtas kods Kronas ir DKK, un valūtas simbols ir kr. Zemāk atradīsiet Dānijas krona kursus un valūtas konvertētāju.
Valūta Dānijā pirmo reizi parādījās 1625. gadā ar Dāņu Rigsdaler ieviešanu. Rigsdaler bija sarežģīta valūta, kas izmantoja trīs apakšvienības: marka, skilling un pfenning. Sistēmai trūka desimalizācijas, un tā turpināja tikt izmantota līdz Skandināvu monetārās savienības izveidei 1873. gadā. Savienība lika Dānijai, Norvēģijai un Zviedrijai noteikt savas attiecīgās valūtas pret zeltu, vienādas vērtības, lai radītu monetāro stabilitāti.
1875. gadā Dāņu krona tika ieviesta kā Dānijas oficiālā likumīgā maksāšanas līdzeklis. Skandināvu monetārā savienība izbeidzās 1914. gadā, kad globāli tika pamesta zelta standarts. Dānija saglabāja kronas valūtu un mēģināja to atkal piesaistīt zelta standartam 1924. gadā, bet pastāvīgi to pameta 1931. gadā. Krona piedzīvoja vēl vienu izmaiņu, kad tā tika piesaistīta Vācijas Reichsmarkai Vācijas okupācijas laikā no 1940. līdz 1945. gadam. Pēc kara beigām tā tika atkal piesaistīta Lielbritānijas mārciņai un ASV dolāram.
Dāņu krona un eiro
Kā daļa no Eiropas Savienības Dānija sākotnēji plānoja pieņemt eiro. Tomēr, kad eiro tika ieviests 1999. gadā, Dānija izslēdzās caur Edinburgas līgumu. 2000. gadā tika rīkota referendum, lai izlemtu, vai eiro tiks ieviests vai nē. 53.2% iedzīvotāju iebilda pret eiro pieņemšanu. Dāņu krona joprojām ir saistīta ar Valūtas kursa mehānismu II (ERM II) ar maiņas kursu, kas ir saistīts 2.25% robežās no eiro.
Dānijas krona statistika
|Nosaukums
|Dānijas krona
|Simbols
|kr.
|Mazākā vienība
|1/100 = Øre
|Mazākās vienības simbols
|Øre
|Populārākā DKK konvertācija
|DKK uz USD
|Populārākā DKK diagramma
|DKK uz USD diagramma
Dānijas krona profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Øre50, kr.1, kr.2, kr.5, kr.10, kr.20
|Banknotes
|Bieži izmantots: kr.50, kr.100, kr.200, kr.500, kr.1000
|Centrālā banka
|Dānijas Nacionālā banka
|Lietotāji
Dānija, Fēru salas, Grenlande
Dānija, Fēru salas, Grenlande
Kāpēc jūs interesē DKK?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt DKK e-pasta atjauninājumusIegūt DKK kursus savā tālrunīIegūt DKK valūtas datu API savam uzņēmumam