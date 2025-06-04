  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. IDR

idr
IDR - Indonēzijas rūpija

Indonēzijas rūpija ir Indonēzija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Indonēzijas rūpija maiņas kurss ir IDR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir IDR, un valūtas simbols ir Rp. Zemāk atradīsiet Indonēzijas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

idr
IDRIndonēzijas rūpija

Indonēzijas rūpija statistika

NosaukumsIndonēzijas rūpija
SimbolsRp
Mazākā vienība1/100 = Sen (novecojis)
Mazākās vienības simbolsSen (novecojis)
Populārākā IDR konvertācijaIDR uz USD
Populārākā IDR diagrammaIDR uz USD diagramma

Indonēzijas rūpija profils

MonētasBieži izmantots: Rp100, Rp200, Rp500
Reti izmantots: Rp50, Rp1000
BanknotesBieži izmantots: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Centrālā bankaIndonēzijas Republikas centrālā banka
Lietotāji
Indonēzija, Austrumtimora

Kāpēc jūs interesē IDR?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt IDR e-pasta atjauninājumusIegūt IDR kursus savā tālrunīIegūt IDR valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17632
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.687
GBP / USD1.34842
USD / CHF0.790228
USD / CAD1.36717
EUR / JPY184.315
AUD / USD0.670745

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%