IDR - Indonēzijas rūpija
Indonēzijas rūpija ir Indonēzija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Indonēzijas rūpija maiņas kurss ir IDR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir IDR, un valūtas simbols ir Rp. Zemāk atradīsiet Indonēzijas rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Indonēzijas rūpija statistika
|Nosaukums
|Indonēzijas rūpija
|Simbols
|Rp
|Mazākā vienība
|1/100 = Sen (novecojis)
|Mazākās vienības simbols
|Sen (novecojis)
|Populārākā IDR konvertācija
|IDR uz USD
|Populārākā IDR diagramma
|IDR uz USD diagramma
Indonēzijas rūpija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Rp100, Rp200, Rp500
Reti izmantots: Rp50, Rp1000
|Banknotes
|Bieži izmantots: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centrālā banka
|Indonēzijas Republikas centrālā banka
|Lietotāji
Indonēzija, Austrumtimora
