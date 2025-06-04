QAR - Kataras riāls
Kataras riāls ir Katar valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kataras riāls maiņas kurss ir QAR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir QAR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Kataras riāls kursus un valūtas konvertētāju.
Kataras riāls statistika
|Nosaukums
|Kataras riāls
|Simbols
|﷼
|Mazākā vienība
|1/100 = Dirhams
|Mazākās vienības simbols
|Dirhams
|Populārākā QAR konvertācija
|QAR uz USD
|Populārākā QAR diagramma
|QAR uz USD diagramma
Kataras riāls profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Dirhams1, Dirhams5, Dirhams10, Dirhams25, Dirhams50
|Banknotes
|Bieži izmantots: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Centrālā banka
|Kataras Centrālā banka
|Lietotāji
Katar
Katar
