QAR - Kataras riāls

Kataras riāls ir Katar valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kataras riāls maiņas kurss ir QAR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir QAR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Kataras riāls kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Kataras riāls statistika

NosaukumsKataras riāls
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Dirhams
Mazākās vienības simbolsDirhams
Populārākā QAR konvertācijaQAR uz USD
Populārākā QAR diagrammaQAR uz USD diagramma

Kataras riāls profils

MonētasBieži izmantots: Dirhams1, Dirhams5, Dirhams10, Dirhams25, Dirhams50
BanknotesBieži izmantots: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
Centrālā bankaKataras Centrālā banka
Lietotāji
Katar

