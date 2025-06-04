ADA - Cardano
Valūtas kods Cardano ir ADA, un valūtas simbols ir ₳. Zemāk atradīsiet Cardano kursus un valūtas konvertētāju. Varat arī abonēt mūsu valūtu biļetenus ar ikdienas kursiem un analīzi, lasīt Xe valūtu emuāru vai ņemt ADA kursus līdzi, izmantojot mūsu Xe valūtu lietotnes un tīmekļa vietni.
ADA
Cardano informācija
Cardano ir blokķēdes platforma pārmaiņu veicējiem, inovatoriem un redzētājiem, ar rīkiem un tehnoloģijām, kas nepieciešamas, lai radītu iespējas daudziem, kā arī dažiem, un veicinātu pozitīvas globālas pārmaiņas.
Risks, lietojot Cardano
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie liela mēroga zādzībām.
Cardano vēsture
Cardano tika dibināts 2015. gadā, ko izveidoja Ethereum līdzdibinātājs Čārlzs Hoskinsons. Projekta attīstību uzrauga un kontrolē Cardano fonds, kas atrodas Cugā, Šveicē. Tā ir lielākā kriptovalūta, kas izmanto pierādījumu par likmi blokķēdi, kas tiek uzskatīta par videi draudzīgāku alternatīvu pierādījumu par darbu protokoliem.
Cardano statistika
|Nosaukums
|Cardano
|Mazākā vienība
|1/1000000 = Lovelace
|Mazākās vienības simbols
|Lovelace
