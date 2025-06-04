  1. Sākums
ADA - Cardano

Cardano informācija
Cardano ir blokķēdes platforma pārmaiņu veicējiem, inovatoriem un redzētājiem, ar rīkiem un tehnoloģijām, kas nepieciešamas, lai radītu iespējas daudziem, kā arī dažiem, un veicinātu pozitīvas globālas pārmaiņas.

Risks, lietojot Cardano
Kriptovalūtas ir saistītas ar augstu risku, jo tās ir svārstīgas, nav laika pārbaudītas un pašlaik nav regulētas vai likumīgas. Ir bijuši gadījumi, kad tiešsaistes kriptovalūtu maki ir tikuši apdraudēti ar hakeru palīdzību, kas noveda pie liela mēroga zādzībām.

Cardano vēsture
Cardano tika dibināts 2015. gadā, ko izveidoja Ethereum līdzdibinātājs Čārlzs Hoskinsons. Projekta attīstību uzrauga un kontrolē Cardano fonds, kas atrodas Cugā, Šveicē. Tā ir lielākā kriptovalūta, kas izmanto pierādījumu par likmi blokķēdi, kas tiek uzskatīta par videi draudzīgāku alternatīvu pierādījumu par darbu protokoliem.

Cardano statistika

NosaukumsCardano
Mazākā vienība1/1000000 = Lovelace
Mazākās vienības simbolsLovelace

