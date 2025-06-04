AOA - Angolas kvanza
Angolas kvanza ir Angola valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Angolas kvanza maiņas kurss ir AOA uz USD kurss. Valūtas kods Kvanza ir AOA, un valūtas simbols ir Kz. Zemāk atradīsiet Angolas kvanza kursus un valūtas konvertētāju.
Angolas kvanza statistika
|Nosaukums
|Angolas kvanza
|Simbols
|Kz
|Mazākā vienība
|1/100 = cêntimo
|Mazākās vienības simbols
|cêntimo
|Populārākā AOA konvertācija
|AOA uz USD
|Populārākā AOA diagramma
|AOA uz USD diagramma
Angolas kvanza profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Banknotes
|Bieži izmantots: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centrālā banka
|Nacionālā banka Angolā
|Lietotāji
Angola
Angola
Kāpēc jūs interesē AOA?
