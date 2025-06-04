  1. Sākums
AOA - Angolas kvanza

Angolas kvanza ir Angola valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Angolas kvanza maiņas kurss ir AOA uz USD kurss. Valūtas kods Kvanza ir AOA, un valūtas simbols ir Kz. Zemāk atradīsiet Angolas kvanza kursus un valūtas konvertētāju.

Angolas kvanza statistika

NosaukumsAngolas kvanza
SimbolsKz
Mazākā vienība1/100 = cêntimo
Mazākās vienības simbolscêntimo
Populārākā AOA konvertācijaAOA uz USD
Populārākā AOA diagrammaAOA uz USD diagramma

Angolas kvanza profils

MonētasBieži izmantots: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
BanknotesBieži izmantots: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
Centrālā bankaNacionālā banka Angolā
Lietotāji
Angola

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%