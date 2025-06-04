LRD - Libērijas dolārs
Libērijas dolārs ir Liberija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Libērijas dolārs maiņas kurss ir LRD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir LRD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Libērijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Libērijas dolārs statistika
|Nosaukums
|Libērijas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā LRD konvertācija
|LRD uz USD
|Populārākā LRD diagramma
|LRD uz USD diagramma
Libērijas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Banknotes
|Bieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Liberijas centrālā banka
|Lietotāji
Liberija
Liberija
Kāpēc jūs interesē LRD?
Es vēlos...Abonēt LRD e-pasta atjauninājumusIegūt LRD kursus savā tālrunīIegūt LRD valūtas datu API savam uzņēmumam