LRD - Libērijas dolārs

Libērijas dolārs ir Liberija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Libērijas dolārs maiņas kurss ir LRD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir LRD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Libērijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Libērijas dolārs statistika

NosaukumsLibērijas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā LRD konvertācijaLRD uz USD
Populārākā LRD diagrammaLRD uz USD diagramma

Libērijas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BanknotesBieži izmantots: $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaLiberijas centrālā banka
Lietotāji
Liberija

