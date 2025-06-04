ARS - Argentīnas peso
Argentīnas peso ir Argentīna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Argentīnas peso maiņas kurss ir ARS uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir ARS, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Argentīnas peso kursus un valūtas konvertētāju.
Argentīnas peso statistika
|Nosaukums
|Argentīnas peso
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā ARS konvertācija
|ARS uz USD
|Populārākā ARS diagramma
|ARS uz USD diagramma
Argentīnas peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Banknotes
|Bieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centrālā banka
|Argentīnas Centrālā banka
|Lietotāji
Argentīna, Falklandu salas
Argentīna, Falklandu salas
Kāpēc jūs interesē ARS?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ARS e-pasta atjauninājumusIegūt ARS kursus savā tālrunīIegūt ARS valūtas datu API savam uzņēmumam