ARS - Argentīnas peso

Argentīnas peso ir Argentīna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Argentīnas peso maiņas kurss ir ARS uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir ARS, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Argentīnas peso kursus un valūtas konvertētāju.

Argentīnas peso statistika

NosaukumsArgentīnas peso
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā ARS konvertācijaARS uz USD
Populārākā ARS diagrammaARS uz USD diagramma

Argentīnas peso profils

MonētasBieži izmantots: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
BanknotesBieži izmantots: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centrālā bankaArgentīnas Centrālā banka
Lietotāji
Argentīna, Falklandu salas

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17642
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.628
GBP / USD1.34867
USD / CHF0.790001
USD / CAD1.36711
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.670770

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%