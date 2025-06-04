  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. TTD

ttd
TTD - Trinidādas un Tobāgo dolārs

Trinidādas un Tobāgo dolārs ir Trinidadas un Tobāgo valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Trinidādas un Tobāgo dolārs maiņas kurss ir TTD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir TTD, un valūtas simbols ir TT$. Zemāk atradīsiet Trinidādas un Tobāgo dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

ttd
TTDTrinidādas un Tobāgo dolārs

Trinidādas un Tobāgo dolārs statistika

NosaukumsTrinidādas un Tobāgo dolārs
SimbolsTT$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā TTD konvertācijaTTD uz USD
Populārākā TTD diagrammaTTD uz USD diagramma

Trinidādas un Tobāgo dolārs profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent10, Cent25, Cent50
BanknotesBieži izmantots: TT$1, TT$5, TT$10, TT$20, TT$100
Centrālā bankaTrinidadas un Tobāgo Centrālā banka
Lietotāji
Trinidad, Tobāgo

Kāpēc jūs interesē TTD?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt TTD e-pasta atjauninājumusIegūt TTD kursus savā tālrunīIegūt TTD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14633
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789747
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.320
AUD / USD0.671056

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%