ZAR - Dienvidāfrikas rands
Dienvidāfrikas rands ir Dienvidāfrika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dienvidāfrikas rands maiņas kurss ir ZAR uz USD kurss. Valūtas kods rands ir ZAR, un valūtas simbols ir R. Zemāk atradīsiet Dienvidāfrikas rands kursus un valūtas konvertētāju.
Kā tirdzniecības centrs, vairākas valūtas cirkulēja visā Dienvidāfrikā. Pirmā oficiālā valūta, kas tika izmantota, bija guldenis. 17. gadsimta beigās tika izmantots riksdollars, kas bija pirmā Dienvidāfrikas valūta, kas iekļāva papīra banknotes. Britu okupācijas laikā, 1826. gadā, Kapsēta tika pārvērsta uz sterliņu pamata, lai gan citas valūtas, tostarp Spānijas dolāri, ASV dolāri, Francijas franks un Indijas rūpijas, turpināja cirkulēt. 1921. gadā tika izveidota Dienvidāfrikas Rezervju banka kā centrālā banka. 1961. gadā Dienvidāfrikas rands aizstāja mārciņu saskaņā ar decimālo sistēmu. Attiecība bija 2 ZAR pret 1 GBP.
Dienvidāfrikas rands statistika
|Nosaukums
|Dienvidāfrikas rands
|Simbols
|R
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā ZAR konvertācija
|ZAR uz USD
|Populārākā ZAR diagramma
|ZAR uz USD diagramma
Dienvidāfrikas rands profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Banknotes
|Bieži izmantots: R10, R20, R50, R100, R200
|Centrālā banka
|Dienvidāfrikas Rezervju banka
|Lietotāji
Dienvidāfrika, Lesoto, Namībija
Dienvidāfrika, Lesoto, Namībija
Kāpēc jūs interesē ZAR?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ZAR e-pasta atjauninājumusIegūt ZAR kursus savā tālrunīIegūt ZAR valūtas datu API savam uzņēmumam