ZAR - Dienvidāfrikas rands

Dienvidāfrikas rands ir Dienvidāfrika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Dienvidāfrikas rands maiņas kurss ir ZAR uz USD kurss. Valūtas kods rands ir ZAR, un valūtas simbols ir R. Zemāk atradīsiet Dienvidāfrikas rands kursus un valūtas konvertētāju.

ZARDienvidāfrikas rands

Kā tirdzniecības centrs, vairākas valūtas cirkulēja visā Dienvidāfrikā. Pirmā oficiālā valūta, kas tika izmantota, bija guldenis. 17. gadsimta beigās tika izmantots riksdollars, kas bija pirmā Dienvidāfrikas valūta, kas iekļāva papīra banknotes. Britu okupācijas laikā, 1826. gadā, Kapsēta tika pārvērsta uz sterliņu pamata, lai gan citas valūtas, tostarp Spānijas dolāri, ASV dolāri, Francijas franks un Indijas rūpijas, turpināja cirkulēt. 1921. gadā tika izveidota Dienvidāfrikas Rezervju banka kā centrālā banka. 1961. gadā Dienvidāfrikas rands aizstāja mārciņu saskaņā ar decimālo sistēmu. Attiecība bija 2 ZAR pret 1 GBP.

Dienvidāfrikas rands statistika

NosaukumsDienvidāfrikas rands
SimbolsR
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā ZAR konvertācijaZAR uz USD
Populārākā ZAR diagrammaZAR uz USD diagramma

Dienvidāfrikas rands profils

MonētasBieži izmantots: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
BanknotesBieži izmantots: R10, R20, R50, R100, R200
Centrālā bankaDienvidāfrikas Rezervju banka
Lietotāji
Dienvidāfrika, Lesoto, Namībija

