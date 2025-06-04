STN - Santome un Prinsipi dobra
Santome un Prinsipi dobra ir São Tomē un Prinsipe valūta. Valūtas kods Dobras ir STN, un valūtas simbols ir Db. Zemāk atradīsiet Santome un Prinsipi dobra kursus un valūtas konvertētāju.
Santome un Prinsipi dobra statistika
|Nosaukums
|Santome un Prinsipi dobra
|Simbols
|Db
|Mazākā vienība
|1/100 = cêntimo
|Mazākās vienības simbols
|cêntimo
Santome un Prinsipi dobra profils
|Monētas
|Bieži izmantots: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Banknotes
|Bieži izmantots: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Lietotāji
São Tomē un Prinsipe
São Tomē un Prinsipe
