  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. STN

stn
STN - Santome un Prinsipi dobra

Santome un Prinsipi dobra ir São Tomē un Prinsipe valūta. Valūtas kods Dobras ir STN, un valūtas simbols ir Db. Zemāk atradīsiet Santome un Prinsipi dobra kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

stn
STNSantome un Prinsipi dobra

Santome un Prinsipi dobra statistika

NosaukumsSantome un Prinsipi dobra
SimbolsDb
Mazākā vienība1/100 = cêntimo
Mazākās vienības simbolscêntimo

Santome un Prinsipi dobra profils

MonētasBieži izmantots: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
BanknotesBieži izmantots: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Lietotāji
São Tomē un Prinsipe

Kāpēc jūs interesē STN?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt STN e-pasta atjauninājumusIegūt STN kursus savā tālrunīIegūt STN valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.557
GBP / USD1.34957
USD / CHF0.789731
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.317
AUD / USD0.671073

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%