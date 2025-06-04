SCR - Seišelu rūpija
Seišelu rūpija ir Seišelu salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Seišelu rūpija maiņas kurss ir SCR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir SCR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Seišelu rūpija kursus un valūtas konvertētāju.
Seišelu rūpija statistika
|Nosaukums
|Seišelu rūpija
|Simbols
|₨
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā SCR konvertācija
|SCR uz USD
|Populārākā SCR diagramma
|SCR uz USD diagramma
Seišelu rūpija profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Banknotes
|Bieži izmantots: ₨50, ₨100, ₨500
|Centrālā banka
|Seišelu Centrālā banka
|Lietotāji
Seišelu salas
Seišelu salas
Kāpēc jūs interesē SCR?
