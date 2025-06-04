  1. Sākums
SCR - Seišelu rūpija

Seišelu rūpija ir Seišelu salas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Seišelu rūpija maiņas kurss ir SCR uz USD kurss. Valūtas kods Rupijas ir SCR, un valūtas simbols ir ₨. Zemāk atradīsiet Seišelu rūpija kursus un valūtas konvertētāju.

Seišelu rūpija statistika

NosaukumsSeišelu rūpija
Simbols
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā SCR konvertācijaSCR uz USD
Populārākā SCR diagrammaSCR uz USD diagramma

Seišelu rūpija profils

MonētasBieži izmantots: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
BanknotesBieži izmantots: ₨50, ₨100, ₨500
Centrālā bankaSeišelu Centrālā banka
Lietotāji
Seišelu salas

