ANG - Nīderlandes guldenis

Nīderlandes guldenis ir Nīderlandes Antillas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nīderlandes guldenis maiņas kurss ir ANG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir ANG, un valūtas simbols ir ƒ. Zemāk atradīsiet Nīderlandes guldenis kursus un valūtas konvertētāju.

Nīderlandes guldenis statistika

NosaukumsNīderlandes guldenis
Simbolsƒ
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā ANG konvertācijaANG uz USD
Populārākā ANG diagrammaANG uz USD diagramma

Nīderlandes guldenis profils

BanknotesBieži izmantots: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Lietotāji
Nīderlandes Antillas, Bonaire, Kuraçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

