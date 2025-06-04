ANG - Nīderlandes guldenis
Nīderlandes guldenis ir Nīderlandes Antillas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Nīderlandes guldenis maiņas kurss ir ANG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir ANG, un valūtas simbols ir ƒ. Zemāk atradīsiet Nīderlandes guldenis kursus un valūtas konvertētāju.
Nīderlandes guldenis statistika
|Nosaukums
|Nīderlandes guldenis
|Simbols
|ƒ
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā ANG konvertācija
|ANG uz USD
|Populārākā ANG diagramma
|ANG uz USD diagramma
Nīderlandes guldenis profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Lietotāji
Nīderlandes Antillas, Bonaire, Kuraçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Nīderlandes Antillas, Bonaire, Kuraçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
Kāpēc jūs interesē ANG?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt ANG e-pasta atjauninājumusIegūt ANG kursus savā tālrunīIegūt ANG valūtas datu API savam uzņēmumam