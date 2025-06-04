  1. Sākums
TRY - Turcijas lira

Turcijas lira ir Turcija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Turcijas lira maiņas kurss ir TRY uz USD kurss. Valūtas kods Lira ir TRY, un valūtas simbols ir ₺. Zemāk atradīsiet Turcijas lira kursus un valūtas konvertētāju.

TRYTurcijas lira

Turcijas lira statistika

NosaukumsTurcijas lira
SimbolsTL
Mazākā vienība1/100 = kuruş
Mazākās vienības simbolsKr
Populārākā TRY konvertācijaTRY uz USD
Populārākā TRY diagrammaTRY uz USD diagramma

Turcijas lira profils

IesaukasKağıt, Mangır, Papel
MonētasBieži izmantots: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Reti izmantots: 1Kr
BanknotesBieži izmantots: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
Centrālā bankaTurcijas Republikas Centrālā banka
Lietotāji
Turcija, Ziemeļu Kipra

