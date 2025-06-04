TRY - Turcijas lira
Turcijas lira ir Turcija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Turcijas lira maiņas kurss ir TRY uz USD kurss. Valūtas kods Lira ir TRY, un valūtas simbols ir ₺. Zemāk atradīsiet Turcijas lira kursus un valūtas konvertētāju.
Turcijas lira statistika
|Nosaukums
|Turcijas lira
|Simbols
|TL
|Mazākā vienība
|1/100 = kuruş
|Mazākās vienības simbols
|Kr
|Populārākā TRY konvertācija
|TRY uz USD
|Populārākā TRY diagramma
|TRY uz USD diagramma
Turcijas lira profils
|Iesaukas
|Kağıt, Mangır, Papel
|Monētas
|Bieži izmantots: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Reti izmantots: 1Kr
|Banknotes
|Bieži izmantots: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Centrālā banka
|Turcijas Republikas Centrālā banka
|Lietotāji
Turcija, Ziemeļu Kipra
