JMD - Jamaikas dolārs
Jamaikas dolārs ir Jamaika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jamaikas dolārs maiņas kurss ir JMD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir JMD, un valūtas simbols ir J$. Zemāk atradīsiet Jamaikas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Jamaikas dolārs statistika
|Nosaukums
|Jamaikas dolārs
|Simbols
|J$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā JMD konvertācija
|JMD uz USD
|Populārākā JMD diagramma
|JMD uz USD diagramma
Jamaikas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Banknotes
|Bieži izmantots: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Centrālā banka
|Jamaikas Banka
|Lietotāji
Jamaika
Jamaika
Kāpēc jūs interesē JMD?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt JMD e-pasta atjauninājumusIegūt JMD kursus savā tālrunīIegūt JMD valūtas datu API savam uzņēmumam