jmd
JMD - Jamaikas dolārs

Jamaikas dolārs ir Jamaika valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Jamaikas dolārs maiņas kurss ir JMD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir JMD, un valūtas simbols ir J$. Zemāk atradīsiet Jamaikas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Jamaikas dolārs statistika

NosaukumsJamaikas dolārs
SimbolsJ$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā JMD konvertācijaJMD uz USD
Populārākā JMD diagrammaJMD uz USD diagramma

Jamaikas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
BanknotesBieži izmantots: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
Centrālā bankaJamaikas Banka
Lietotāji
Jamaika

