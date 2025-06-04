  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. MGA

mga
MGA - Madagaskaras ariari

Madagaskaras ariari ir Madagaskara valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Madagaskaras ariari maiņas kurss ir MGA uz USD kurss. Valūtas kods Ariary ir MGA, un valūtas simbols ir Ar. Zemāk atradīsiet Madagaskaras ariari kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: zemāk norādītā MGA likme ir oficiālā likme. Pieejamās MGA likmes var ievērojami atšķirties.

Izvēlieties valūtu

mga
MGAMadagaskaras ariari

Madagaskaras ariari statistika

NosaukumsMadagaskaras ariari
SimbolsAr
Mazākā vienība1/5 = Iraimbilanja
Mazākās vienības simbolsIraimbilanja
Populārākā MGA konvertācijaMGA uz USD
Populārākā MGA diagrammaMGA uz USD diagramma

Madagaskaras ariari profils

MonētasBieži izmantots: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
BanknotesBieži izmantots: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
Centrālā bankaMadagaskaras Centrālā banka
Lietotāji
Madagaskara

Kāpēc jūs interesē MGA?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt MGA e-pasta atjauninājumusIegūt MGA kursus savā tālrunīIegūt MGA valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17729
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34964
USD / CHF0.789822
USD / CAD1.36706
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.670984

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%