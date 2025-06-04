MGA - Madagaskaras ariari
Madagaskaras ariari ir Madagaskara valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Madagaskaras ariari maiņas kurss ir MGA uz USD kurss. Valūtas kods Ariary ir MGA, un valūtas simbols ir Ar. Zemāk atradīsiet Madagaskaras ariari kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: zemāk norādītā MGA likme ir oficiālā likme. Pieejamās MGA likmes var ievērojami atšķirties.
Madagaskaras ariari statistika
|Nosaukums
|Madagaskaras ariari
|Simbols
|Ar
|Mazākā vienība
|1/5 = Iraimbilanja
|Mazākās vienības simbols
|Iraimbilanja
|Populārākā MGA konvertācija
|MGA uz USD
|Populārākā MGA diagramma
|MGA uz USD diagramma
Madagaskaras ariari profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Iraimbilanja1, Iraimbilanja25, Ar1, Ar2, Ar4, Ar5, Ar10, Ar20, Ar50
|Banknotes
|Bieži izmantots: Ar100, Ar200, Ar500, Ar1000, Ar2000, Ar5000, Ar10000
|Centrālā banka
|Madagaskaras Centrālā banka
|Lietotāji
Madagaskara
Madagaskara
