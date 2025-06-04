TZS - Tanzānijas šiliņš
Tanzānijas šiliņš ir Tanzānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tanzānijas šiliņš maiņas kurss ir TZS uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir TZS, un valūtas simbols ir TSh. Zemāk atradīsiet Tanzānijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.
Tanzānijas šiliņš statistika
|Nosaukums
|Tanzānijas šiliņš
|Simbols
|Šiliņš
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā TZS konvertācija
|TZS uz USD
|Populārākā TZS diagramma
|TZS uz USD diagramma
Tanzānijas šiliņš profils
|Monētas
|Bieži izmantots: Cent5, Cent10, Cent20, Šiliņš1, Šiliņš5, Šiliņš10, Šiliņš20, Šiliņš50, Šiliņš100, Šiliņš200
|Banknotes
|Bieži izmantots: Šiliņš500, Šiliņš1000, Šiliņš2000, Šiliņš5000, Šiliņš10000
|Centrālā banka
|Tanzānijas banka
|Lietotāji
Tanzānija
Kāpēc jūs interesē TZS?
