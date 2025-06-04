  1. Sākums
TZS - Tanzānijas šiliņš

Tanzānijas šiliņš ir Tanzānija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Tanzānijas šiliņš maiņas kurss ir TZS uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir TZS, un valūtas simbols ir TSh. Zemāk atradīsiet Tanzānijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.

Tanzānijas šiliņš statistika

NosaukumsTanzānijas šiliņš
SimbolsŠiliņš
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā TZS konvertācijaTZS uz USD
Populārākā TZS diagrammaTZS uz USD diagramma

Tanzānijas šiliņš profils

MonētasBieži izmantots: Cent5, Cent10, Cent20, Šiliņš1, Šiliņš5, Šiliņš10, Šiliņš20, Šiliņš50, Šiliņš100, Šiliņš200
BanknotesBieži izmantots: Šiliņš500, Šiliņš1000, Šiliņš2000, Šiliņš5000, Šiliņš10000
Centrālā bankaTanzānijas banka
Lietotāji
Tanzānija

