KHR - Kambodžas riels

Kambodžas riels ir Kambodža valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kambodžas riels maiņas kurss ir KHR uz USD kurss. Valūtas kods Rieli ir KHR, un valūtas simbols ir ៛. Zemāk atradīsiet Kambodžas riels kursus un valūtas konvertētāju.

Kambodžas riels statistika

NosaukumsKambodžas riels
Simbols
Mazākā vienība1/10 = Kak
Mazākās vienības simbolsKak
Populārākā KHR konvertācijaKHR uz USD
Populārākā KHR diagrammaKHR uz USD diagramma

Kambodžas riels profils

MonētasBieži izmantots: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BanknotesBieži izmantots: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Centrālā bankaKambodžas nacionālā banka
Lietotāji
Kambodža

