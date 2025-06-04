KHR - Kambodžas riels
Kambodžas riels ir Kambodža valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kambodžas riels maiņas kurss ir KHR uz USD kurss. Valūtas kods Rieli ir KHR, un valūtas simbols ir ៛. Zemāk atradīsiet Kambodžas riels kursus un valūtas konvertētāju.
Kambodžas riels statistika
|Nosaukums
|Kambodžas riels
|Simbols
|៛
|Mazākā vienība
|1/10 = Kak
|Mazākās vienības simbols
|Kak
|Populārākā KHR konvertācija
|KHR uz USD
|Populārākā KHR diagramma
|KHR uz USD diagramma
Kambodžas riels profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Banknotes
|Bieži izmantots: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centrālā banka
|Kambodžas nacionālā banka
|Lietotāji
Kambodža
Kāpēc jūs interesē KHR?
