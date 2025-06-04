OMR - Omānas riāls
Omānas riāls ir Omāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Omānas riāls maiņas kurss ir OMR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir OMR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Omānas riāls kursus un valūtas konvertētāju.
Omānas riāls statistika
|Nosaukums
|Omānas riāls
|Simbols
|﷼
|Mazākā vienība
|1/1000 = Baisa
|Mazākās vienības simbols
|bz
|Populārākā OMR konvertācija
|OMR uz USD
|Populārākā OMR diagramma
|OMR uz USD diagramma
Omānas riāls profils
|Monētas
|Bieži izmantots: bz5, bz10, bz25, bz50
|Banknotes
|Bieži izmantots: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Centrālā banka
|Omānas centrālā banka
|Lietotāji
Omāna
Omāna
Kāpēc jūs interesē OMR?
