  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. OMR

omr
OMR - Omānas riāls

Omānas riāls ir Omāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Omānas riāls maiņas kurss ir OMR uz USD kurss. Valūtas kods Riali ir OMR, un valūtas simbols ir ﷼. Zemāk atradīsiet Omānas riāls kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

omr
OMROmānas riāls

Omānas riāls statistika

NosaukumsOmānas riāls
Simbols
Mazākā vienība1/1000 = Baisa
Mazākās vienības simbolsbz
Populārākā OMR konvertācijaOMR uz USD
Populārākā OMR diagrammaOMR uz USD diagramma

Omānas riāls profils

MonētasBieži izmantots: bz5, bz10, bz25, bz50
BanknotesBieži izmantots: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Centrālā bankaOmānas centrālā banka
Lietotāji
Omāna

Kāpēc jūs interesē OMR?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt OMR e-pasta atjauninājumusIegūt OMR kursus savā tālrunīIegūt OMR valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789850
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670914

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%