UZS - Uzbekistānas sums
Uzbekistānas sums ir Uzbekistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Uzbekistānas sums maiņas kurss ir UZS uz USD kurss. Valūtas kods Somi ir UZS, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Uzbekistānas sums kursus un valūtas konvertētāju.
Uzbekistānas sums statistika
|Nosaukums
|Uzbekistānas sums
|Simbols
|лв
|Mazākā vienība
|1/100 = Tiyin
|Mazākās vienības simbols
|Tiyin
|Populārākā UZS konvertācija
|UZS uz USD
|Populārākā UZS diagramma
|UZS uz USD diagramma
Uzbekistānas sums profils
|Monētas
|Bieži izmantots: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Banknotes
|Bieži izmantots: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centrālā banka
|Uzbekistānas Republikas centrālā banka
|Lietotāji
Uzbekistāna
Uzbekistāna
Kāpēc jūs interesē UZS?
Es vēlos...Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt UZS e-pasta atjauninājumusIegūt UZS kursus savā tālrunīIegūt UZS valūtas datu API savam uzņēmumam