UZS - Uzbekistānas sums

Uzbekistānas sums ir Uzbekistāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Uzbekistānas sums maiņas kurss ir UZS uz USD kurss. Valūtas kods Somi ir UZS, un valūtas simbols ir лв. Zemāk atradīsiet Uzbekistānas sums kursus un valūtas konvertētāju.

Uzbekistānas sums statistika

NosaukumsUzbekistānas sums
Simbolsлв
Mazākā vienība1/100 = Tiyin
Mazākās vienības simbolsTiyin
Populārākā UZS konvertācijaUZS uz USD
Populārākā UZS diagrammaUZS uz USD diagramma

Uzbekistānas sums profils

MonētasBieži izmantots: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BanknotesBieži izmantots: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Centrālā bankaUzbekistānas Republikas centrālā banka
Lietotāji
Uzbekistāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17739
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.576
GBP / USD1.34949
USD / CHF0.789545
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.350
AUD / USD0.670933

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%