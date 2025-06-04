LTL - Lietuvas lits
Lietuvas lits ir Lietuva valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Lietuvas lits maiņas kurss ir LTL uz USD kurss. Valūtas kods Liti ir LTL, un valūtas simbols ir Lt. Zemāk atradīsiet Lietuvas lits kursus un valūtas konvertētāju.
Lietuvas Lita tika aizvietota ar eiro 2015. gada 1. janvārī.
Lietuvas lits statistika
|Nosaukums
|Lietuvas lits
|Simbols
|Lt
|Mazākā vienība
|1/100 = Centu
|Mazākās vienības simbols
|ct
|Populārākā LTL konvertācija
|LTL uz USD
|Populārākā LTL diagramma
|LTL uz USD diagramma
Lietuvas lits profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Banknotes
|Bieži izmantots: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Centrālā banka
|Lietuvas Banka
|Lietotāji
Lietuva
Lietuva
