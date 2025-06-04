  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. LTL

ltl
LTL - Lietuvas lits

Lietuvas lits ir Lietuva valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Lietuvas lits maiņas kurss ir LTL uz USD kurss. Valūtas kods Liti ir LTL, un valūtas simbols ir Lt. Zemāk atradīsiet Lietuvas lits kursus un valūtas konvertētāju.

Lietuvas Lita tika aizvietota ar eiro 2015. gada 1. janvārī.

Izvēlieties valūtu

ltl
LTLLietuvas lits

Lietuvas lits statistika

NosaukumsLietuvas lits
SimbolsLt
Mazākā vienība1/100 = Centu
Mazākās vienības simbolsct
Populārākā LTL konvertācijaLTL uz USD
Populārākā LTL diagrammaLTL uz USD diagramma

Lietuvas lits profils

MonētasBieži izmantots: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BanknotesBieži izmantots: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Centrālā bankaLietuvas Banka
Lietotāji
Lietuva

Kāpēc jūs interesē LTL?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt LTL e-pasta atjauninājumusIegūt LTL kursus savā tālrunīIegūt LTL valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17725
GBP / EUR1.14642
USD / JPY156.583
GBP / USD1.34962
USD / CHF0.789862
USD / CAD1.36710
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670967

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%