bam
BAM - Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka

Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka ir Bosnija un Hercegovina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka maiņas kurss ir BAM uz USD kurss. Valūtas kods Konvertējamās markas ir BAM, un valūtas simbols ir KM. Zemāk atradīsiet Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka kursus un valūtas konvertētāju.

Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka statistika

NosaukumsBosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
SimbolsKM
Mazākā vienība1/100 = fenings
Mazākās vienības simbolsfenings
Populārākā BAM konvertācijaBAM uz USD
Populārākā BAM diagrammaBAM uz USD diagramma

Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka profils

Iesaukasконвертибилна марка (Serbian)
MonētasBieži izmantots: fenings5, fenings10, fenings20, fenings50, KM1, KM2, KM5
BanknotesBieži izmantots: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Centrālā bankaBosnijas un Hercegovinas centrālā banka
Lietotāji
Bosnija un Hercegovina

