BAM - Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka ir Bosnija un Hercegovina valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka maiņas kurss ir BAM uz USD kurss. Valūtas kods Konvertējamās markas ir BAM, un valūtas simbols ir KM. Zemāk atradīsiet Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka kursus un valūtas konvertētāju.
Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka statistika
|Nosaukums
|Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka
|Simbols
|KM
|Mazākā vienība
|1/100 = fenings
|Mazākās vienības simbols
|fenings
|Populārākā BAM konvertācija
|BAM uz USD
|Populārākā BAM diagramma
|BAM uz USD diagramma
Bosnijas un Hercegovinas konvertējamā marka profils
|Iesaukas
|конвертибилна марка (Serbian)
|Monētas
|Bieži izmantots: fenings5, fenings10, fenings20, fenings50, KM1, KM2, KM5
|Banknotes
|Bieži izmantots: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centrālā banka
|Bosnijas un Hercegovinas centrālā banka
|Lietotāji
Bosnija un Hercegovina
Bosnija un Hercegovina
