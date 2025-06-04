  1. Sākums
NAD - Namībijas dolārs

Namībijas dolārs ir Namībija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Namībijas dolārs maiņas kurss ir NAD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir NAD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Namībijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

NADNamībijas dolārs

Namībijas dolārs statistika

NosaukumsNamībijas dolārs
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā NAD konvertācijaNAD uz USD
Populārākā NAD diagrammaNAD uz USD diagramma

Namībijas dolārs profils

MonētasBieži izmantots: c5, c10, c50, $1, $5
BanknotesBieži izmantots: $10, $20, $50, $100, $200
Centrālā bankaNamībijas banka
Lietotāji
Namībija

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17731
GBP / EUR1.14631
USD / JPY156.575
GBP / USD1.34955
USD / CHF0.789808
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670969

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%