NAD - Namībijas dolārs
Namībijas dolārs ir Namībija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Namībijas dolārs maiņas kurss ir NAD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir NAD, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Namībijas dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Namībijas dolārs statistika
|Nosaukums
|Namībijas dolārs
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā NAD konvertācija
|NAD uz USD
|Populārākā NAD diagramma
|NAD uz USD diagramma
Namībijas dolārs profils
|Monētas
|Bieži izmantots: c5, c10, c50, $1, $5
|Banknotes
|Bieži izmantots: $10, $20, $50, $100, $200
|Centrālā banka
|Namībijas banka
|Lietotāji
Namībija
Kāpēc jūs interesē NAD?
