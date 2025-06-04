  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. ZWD

zwd
ZWD - Zimbabves dolārs

Zimbabves dolārs ir Zimbabve valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zimbabves dolārs maiņas kurss ir ZWD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir ZWD, un valūtas simbols ir Z$. Zemāk atradīsiet Zimbabves dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: Šis Zimbabves dolārs (ZWD) ir apturēts uz nenoteiktu laiku.

Izvēlieties valūtu

zwd
ZWDZimbabves dolārs (novecojis)

2009. gada janvārī Zimbabves Rezervju banka atļāva ārvalstu valūtas izmantošanu Zimbabvē kā atbildi uz ekonomisko kritumu, kas izraisīja inflācijas līmeni 5 miljardu procentu apmērā. 2009. gada aprīlī Zimbabves dolārs tika apturēts uz nenoteiktu laiku. Valdība ir pieņēmusi vairākas valūtas sistēmu, kas ietver Austrālijas dolāru, Botsvānas pula, Britu sterliņu mārciņu, Ķīnas juaņu, eiro, Japānas jenu, Indijas rūpiju, Dienvidāfrikas randi un Amerikas Savienoto Valstu dolāru. Lai iegūtu vairāk informācijas, izlasiet BBC rakstu "Zimbabves daudzvalūtu neskaidrības".

Zimbabves dolārs statistika

NosaukumsZimbabves dolārs
SimbolsZ$
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsCent
Populārākā ZWD konvertācijaZWD uz USD
Populārākā ZWD diagrammaZWD uz USD diagramma

Zimbabves dolārs profils

BanknotesBieži izmantots: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
Centrālā bankaZimbabves Rezervju banka
Lietotāji
Zimbabve

Kāpēc jūs interesē ZWD?

Es vēlos...

Abonēt ZWD e-pasta atjauninājumusIegūt ZWD kursus savā tālrunīIegūt ZWD valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.541
GBP / USD1.34967
USD / CHF0.789305
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.671025

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%