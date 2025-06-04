ZWD - Zimbabves dolārs
Zimbabves dolārs ir Zimbabve valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Zimbabves dolārs maiņas kurss ir ZWD uz USD kurss. Valūtas kods Dollari ir ZWD, un valūtas simbols ir Z$. Zemāk atradīsiet Zimbabves dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: Šis Zimbabves dolārs (ZWD) ir apturēts uz nenoteiktu laiku.
2009. gada janvārī Zimbabves Rezervju banka atļāva ārvalstu valūtas izmantošanu Zimbabvē kā atbildi uz ekonomisko kritumu, kas izraisīja inflācijas līmeni 5 miljardu procentu apmērā. 2009. gada aprīlī Zimbabves dolārs tika apturēts uz nenoteiktu laiku. Valdība ir pieņēmusi vairākas valūtas sistēmu, kas ietver Austrālijas dolāru, Botsvānas pula, Britu sterliņu mārciņu, Ķīnas juaņu, eiro, Japānas jenu, Indijas rūpiju, Dienvidāfrikas randi un Amerikas Savienoto Valstu dolāru. Lai iegūtu vairāk informācijas, izlasiet BBC rakstu "Zimbabves daudzvalūtu neskaidrības".
Zimbabves dolārs statistika
|Nosaukums
|Zimbabves dolārs
|Simbols
|Z$
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|Cent
|Populārākā ZWD konvertācija
|ZWD uz USD
|Populārākā ZWD diagramma
|ZWD uz USD diagramma
Zimbabves dolārs profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: Z$1, Z$5, Z$10, Z$20, Z$50, Z$100, Z$500
|Centrālā banka
|Zimbabves Rezervju banka
|Lietotāji
Zimbabve
Zimbabve
