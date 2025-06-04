GHS - Ganas sedi
Ganas sedi ir Gana valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ganas sedi maiņas kurss ir GHS uz USD kurss. Valūtas kods Cedis ir GHS, un valūtas simbols ir GH₵. Zemāk atradīsiet Ganas sedi kursus un valūtas konvertētāju.
Ganas sedi statistika
|Nosaukums
|Ganas sedi
|Simbols
|GH¢
|Mazākā vienība
|1/100 = Ganas Pesewa
|Mazākās vienības simbols
|Gp
|Populārākā GHS konvertācija
|GHS uz USD
|Populārākā GHS diagramma
|GHS uz USD diagramma
Ganas sedi profils
|Monētas
|Bieži izmantots: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Banknotes
|Bieži izmantots: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centrālā banka
|Ganas banka
|Lietotāji
Gana
Gana
Kāpēc jūs interesē GHS?
