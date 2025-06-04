  1. Sākums
GHS - Ganas sedi

Ganas sedi ir Gana valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Ganas sedi maiņas kurss ir GHS uz USD kurss. Valūtas kods Cedis ir GHS, un valūtas simbols ir GH₵. Zemāk atradīsiet Ganas sedi kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

ghs
GHSGanas sedi

Ganas sedi statistika

NosaukumsGanas sedi
SimbolsGH¢
Mazākā vienība1/100 = Ganas Pesewa
Mazākās vienības simbolsGp
Populārākā GHS konvertācijaGHS uz USD
Populārākā GHS diagrammaGHS uz USD diagramma

Ganas sedi profils

MonētasBieži izmantots: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BanknotesBieži izmantots: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Centrālā bankaGanas banka
Lietotāji
Gana

