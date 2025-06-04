  1. Sākums
  2. Valūtu enciklopēdija
  3. PAB

pab
PAB - Panamanian Balboa

Panamanian Balboa ir Panama valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Panamanian Balboa maiņas kurss ir PAB uz USD kurss. Valūtas kods Balboa ir PAB, un valūtas simbols ir B/.. Zemāk atradīsiet Panamanian Balboa kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

pab
PABPanamas Balboa

Panamanian Balboa statistika

NosaukumsPanamanian Balboa
SimbolsB/.
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā PAB konvertācijaPAB uz USD
Populārākā PAB diagrammaPAB uz USD diagramma

Panamanian Balboa profils

Lietotāji
Panama

Kāpēc jūs interesē PAB?

Es vēlos...

Sūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Amerikas Savienotajām ValstīmSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz Apvienoto KaralistiSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz KanāduSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz AustrālijuSūtīt lētu naudas pārskaitījumu uz JaunzēlandiAbonēt PAB e-pasta atjauninājumusIegūt PAB kursus savā tālrunīIegūt PAB valūtas datu API savam uzņēmumam

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17721
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.579
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789850
USD / CAD1.36712
EUR / JPY184.326
AUD / USD0.670914

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%