KES - Kenijas šiliņš
Kenijas šiliņš ir Kenija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kenijas šiliņš maiņas kurss ir KES uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir KES, un valūtas simbols ir KSh. Zemāk atradīsiet Kenijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.
Kenijas šiliņš statistika
|Nosaukums
|Kenijas šiliņš
|Simbols
|KSh
|Mazākā vienība
|1/100 = Cent
|Mazākās vienības simbols
|c
|Populārākā KES konvertācija
|KES uz USD
|Populārākā KES diagramma
|KES uz USD diagramma
Kenijas šiliņš profils
|Iesaukas
|Bob
|Monētas
|Bieži izmantots: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Reti izmantots: c50, c40
|Banknotes
|Bieži izmantots: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Reti izmantots: KSh10, KSh20
|Centrālā banka
|Kenijas centrālā banka
|Lietotāji
Kenija
Kenija
