KES - Kenijas šiliņš

Kenijas šiliņš ir Kenija valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Kenijas šiliņš maiņas kurss ir KES uz USD kurss. Valūtas kods Šiliņi ir KES, un valūtas simbols ir KSh. Zemāk atradīsiet Kenijas šiliņš kursus un valūtas konvertētāju.

KESKenijas šiliņš

Kenijas šiliņš statistika

NosaukumsKenijas šiliņš
SimbolsKSh
Mazākā vienība1/100 = Cent
Mazākās vienības simbolsc
Populārākā KES konvertācijaKES uz USD
Populārākā KES diagrammaKES uz USD diagramma

Kenijas šiliņš profils

IesaukasBob
MonētasBieži izmantots: KSh1, KSh5, KSh10, KSh20
Reti izmantots: c50, c40
BanknotesBieži izmantots: KSh50, KSh100, KSh200, KSh500, KSh1000
Reti izmantots: KSh10, KSh20
Centrālā bankaKenijas centrālā banka
Lietotāji
Kenija

