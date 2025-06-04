XCG - Karību guldenis
Karību guldenis ir Nīderlandes Antillas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Karību guldenis maiņas kurss ir XCG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir XCG. Zemāk atradīsiet Karību guldenis kursus un valūtas konvertētāju.
Karību guldenis statistika
|Nosaukums
|Karību guldenis
|Simbols
|Cg
|Mazākā vienība
|Mazākās vienības simbols
|Populārākā XCG konvertācija
|XCG uz USD
|Populārākā XCG diagramma
|XCG uz USD diagramma
Karību guldenis profils
|Banknotes
|Bieži izmantots: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Lietotāji
Karību guldenis
Karību guldenis
