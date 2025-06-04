  1. Sākums
XCG - Karību guldenis

Karību guldenis ir Nīderlandes Antillas valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Karību guldenis maiņas kurss ir XCG uz USD kurss. Valūtas kods Gildes (tiek sauktas arī par florīniem) ir XCG. Zemāk atradīsiet Karību guldenis kursus un valūtas konvertētāju.

Izvēlieties valūtu

Karību guldenis statistika

NosaukumsKarību guldenis
SimbolsCg
Mazākā vienība
Mazākās vienības simbols
Populārākā XCG konvertācijaXCG uz USD
Populārākā XCG diagrammaXCG uz USD diagramma

Karību guldenis profils

BanknotesBieži izmantots: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Lietotāji
Karību guldenis

