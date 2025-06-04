CLP - Čīles peso
Čīles peso ir Čīle valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Čīles peso maiņas kurss ir CLP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir CLP, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Čīles peso kursus un valūtas konvertētāju.
Čīles peso statistika
|Nosaukums
|Čīles peso
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|Centavo
|Populārākā CLP konvertācija
|CLP uz USD
|Populārākā CLP diagramma
|CLP uz USD diagramma
Čīles peso profils
|Monētas
|Bieži izmantots: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Centrālā banka
|Čīles Centrālā banka
|Lietotāji
Čīle
Čīle
