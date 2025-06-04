  1. Sākums
CLP - Čīles peso

Čīles peso ir Čīle valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Čīles peso maiņas kurss ir CLP uz USD kurss. Valūtas kods Pesos ir CLP, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Čīles peso kursus un valūtas konvertētāju.

Čīles peso statistika

NosaukumsČīles peso
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbolsCentavo
Populārākā CLP konvertācijaCLP uz USD
Populārākā CLP diagrammaCLP uz USD diagramma

Čīles peso profils

MonētasBieži izmantots: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BanknotesBieži izmantots: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Centrālā bankaČīles Centrālā banka
Lietotāji
Čīle

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17639
GBP / EUR1.14652
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34875
USD / CHF0.789892
USD / CAD1.36691
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.670793

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%