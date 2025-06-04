SVC - Salvadoras kolons
Salvadoras kolons ir El Salvador valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Salvadoras kolons maiņas kurss ir SVC uz USD kurss. Valūtas kods Koloni ir SVC, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Salvadoras kolons kursus un valūtas konvertētāju.
Paziņojums: sākot no 2001. gada, Monetārās integrācijas likums ļauj ASV dolāra (USD) apriti Salvadorā ar fiksētu maiņas kursu 8.75 koloni. Kolons joprojām ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, tomēr tas vairs nav apgrozībā un tiek reti izmantots.
Salvadoras kolons statistika
|Nosaukums
|Salvadoras kolons
|Simbols
|$
|Mazākā vienība
|1/100 = Centavo
|Mazākās vienības simbols
|¢
|Populārākā SVC konvertācija
|SVC uz USD
|Populārākā SVC diagramma
|SVC uz USD diagramma
Salvadoras kolons profils
|Monētas
|Bieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Reti izmantots: ¢1, ¢2, ¢3
|Banknotes
|Bieži izmantots: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Lietotāji
El Salvador
El Salvador
Kāpēc jūs interesē SVC?
