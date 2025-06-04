  1. Sākums
SVC - Salvadoras kolons

Salvadoras kolons ir El Salvador valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Salvadoras kolons maiņas kurss ir SVC uz USD kurss. Valūtas kods Koloni ir SVC, un valūtas simbols ir $. Zemāk atradīsiet Salvadoras kolons kursus un valūtas konvertētāju.

Paziņojums: sākot no 2001. gada, Monetārās integrācijas likums ļauj ASV dolāra (USD) apriti Salvadorā ar fiksētu maiņas kursu 8.75 koloni. Kolons joprojām ir likumīgs maksāšanas līdzeklis, tomēr tas vairs nav apgrozībā un tiek reti izmantots.

SVCSalvadoras kolons

Salvadoras kolons statistika

NosaukumsSalvadoras kolons
Simbols$
Mazākā vienība1/100 = Centavo
Mazākās vienības simbols¢
Populārākā SVC konvertācijaSVC uz USD
Populārākā SVC diagrammaSVC uz USD diagramma

Salvadoras kolons profils

MonētasBieži izmantots: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Reti izmantots: ¢1, ¢2, ¢3
BanknotesBieži izmantots: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Lietotāji
El Salvador

