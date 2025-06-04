BIF - Burundijas franks
Burundijas franks ir Burundi valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Burundijas franks maiņas kurss ir BIF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir BIF, un valūtas simbols ir FBu. Zemāk atradīsiet Burundijas franks kursus un valūtas konvertētāju.
Burundijas franks statistika
|Nosaukums
|Burundijas franks
|Simbols
|francs
|Mazākā vienība
|1/100 = Centīme
|Mazākās vienības simbols
|Centīme
|Populārākā BIF konvertācija
|BIF uz USD
|Populārākā BIF diagramma
|BIF uz USD diagramma
Burundijas franks profils
|Monētas
|Bieži izmantots: francs1, francs5
|Banknotes
|Bieži izmantots: francs10, francs20, francs50, francs100, francs500, francs1000, francs2000, francs5000, francs10000
|Centrālā banka
|Burundi Republikas banka
|Lietotāji
Burundi
Burundi
