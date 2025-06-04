  1. Sākums
bif
BIF - Burundijas franks

Burundijas franks ir Burundi valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Burundijas franks maiņas kurss ir BIF uz USD kurss. Valūtas kods franci ir BIF, un valūtas simbols ir FBu. Zemāk atradīsiet Burundijas franks kursus un valūtas konvertētāju.

Burundijas franks statistika

NosaukumsBurundijas franks
Simbolsfrancs
Mazākā vienība1/100 = Centīme
Mazākās vienības simbolsCentīme
Populārākā BIF konvertācijaBIF uz USD
Populārākā BIF diagrammaBIF uz USD diagramma

Burundijas franks profils

MonētasBieži izmantots: francs1, francs5
BanknotesBieži izmantots: francs10, francs20, francs50, francs100, francs500, francs1000, francs2000, francs5000, francs10000
Centrālā bankaBurundi Republikas banka
Lietotāji
Burundi

