TWD - Taivānas jaunais dolārs

Taivānas jaunais dolārs ir Taivāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Taivānas jaunais dolārs maiņas kurss ir TWD uz USD kurss. Valūtas kods Jaunie dolāri ir TWD, un valūtas simbols ir NT$. Zemāk atradīsiet Taivānas jaunais dolārs kursus un valūtas konvertētāju.

TWDTaivānas jaunais dolārs

Japānas valdīšanas laikā Taivānā 1895. gadā tika ieviests Taivānas jens kā valūta. Tas tika izplatīts kopā ar Japānas jenu, un abas valūtas bija vienādas vērtības līdz Japānas impērijas sabrukumam 1945. gadā. Gadu vēlāk, Ķīnas Republikas valdības laikā, Taivānas dolārs (pazīstams kā TWN) nomainīja jenu par vienādu vērtību. Jaunais Taivānas dolārs tika ieviests 1949. gadā, lai cīnītos pret hiperinflāciju. 'Vecais' Taivānas dolārs tika devalvēts ar ekstremālu maiņas kursu 4000 pret 1 TWD. 2000. gadā jaunais Taivānas dolārs kļuva par oficiālo valūtu Ķīnas Republikā.

Taivānas jaunais dolārs statistika

NosaukumsTaivānas jaunais dolārs
SimbolsNT$
Mazākā vienība1/10 = Jiao
Mazākās vienības simbols
Populārākā TWD konvertācijaTWD uz USD
Populārākā TWD diagrammaTWD uz USD diagramma

Taivānas jaunais dolārs profils

Iesaukaskuài, máo, Taibi
MonētasBieži izmantots: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Reti izmantots: NT$20
BanknotesBieži izmantots: NT$100, NT$500, NT$1000
Reti izmantots: NT$200, NT$2000
Centrālā bankaĶīnas Republikas Centrālā banka (Taivāna)
Lietotāji
Taivāna

Reāllaika valūtas kursi

ValūtaKurssIzmaiņas
EUR / USD1.17715
GBP / EUR1.14635
USD / JPY156.571
GBP / USD1.34943
USD / CHF0.789785
USD / CAD1.36705
EUR / JPY184.308
AUD / USD0.671030

Centrālo banku likmes

ValūtaProcentu likme
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%