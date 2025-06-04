TWD - Taivānas jaunais dolārs
Taivānas jaunais dolārs ir Taivāna valūta. Mūsu valūtu reitingi rāda, ka populārākais Taivānas jaunais dolārs maiņas kurss ir TWD uz USD kurss. Valūtas kods Jaunie dolāri ir TWD, un valūtas simbols ir NT$. Zemāk atradīsiet Taivānas jaunais dolārs kursus un valūtas konvertētāju.
Japānas valdīšanas laikā Taivānā 1895. gadā tika ieviests Taivānas jens kā valūta. Tas tika izplatīts kopā ar Japānas jenu, un abas valūtas bija vienādas vērtības līdz Japānas impērijas sabrukumam 1945. gadā. Gadu vēlāk, Ķīnas Republikas valdības laikā, Taivānas dolārs (pazīstams kā TWN) nomainīja jenu par vienādu vērtību. Jaunais Taivānas dolārs tika ieviests 1949. gadā, lai cīnītos pret hiperinflāciju. 'Vecais' Taivānas dolārs tika devalvēts ar ekstremālu maiņas kursu 4000 pret 1 TWD. 2000. gadā jaunais Taivānas dolārs kļuva par oficiālo valūtu Ķīnas Republikā.
Taivānas jaunais dolārs statistika
|Nosaukums
|Taivānas jaunais dolārs
|Simbols
|NT$
|Mazākā vienība
|1/10 = Jiao
|Mazākās vienības simbols
|角
|Populārākā TWD konvertācija
|TWD uz USD
|Populārākā TWD diagramma
|TWD uz USD diagramma
Taivānas jaunais dolārs profils
|Iesaukas
|kuài, máo, Taibi
|Monētas
|Bieži izmantots: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Reti izmantots: NT$20
|Banknotes
|Bieži izmantots: NT$100, NT$500, NT$1000
Reti izmantots: NT$200, NT$2000
|Centrālā banka
|Ķīnas Republikas Centrālā banka (Taivāna)
|Lietotāji
Taivāna
Taivāna
